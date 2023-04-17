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Hakkari'de sağanak nedeniyle çöken köy yolu onarıldı

Hakkari'de sağanak nedeniyle çöken köy yolu onarıldı

Güncel Haberler

Hakkari'de sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Geçitli köyü yolu onarıldı.

Hakkari'de sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Geçitli köyü yolu onarıldı.

Karayolları 117. Şube Şefliği, sorumluluk alanında bulunan ve sağanaktan zarar gören yolların onarılması için çalışma başlattı.

Yağış nedeniyle söz konusu yolun çöken kısmında çalışma yürüten ekipler, taşıdıkları toprakla yolu onardı.

Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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