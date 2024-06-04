Hakkari'de Polis Müdahalesi

HAKKARİ'DE POLİS MÜDAHALESİ

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atamasına yönelik protestolar sürüyor. Hakkari'ye gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekillerinin de içerisinde bulunduğu kalabalık tarafından karşılandı. Van, Diyarbakır, Mardin ve ilçe belediye eş başkanları, DEM Parti milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık grup, sık sık "Kayyım istemiyoruz, irademizi istiyoruz" sloganları attı. Kalabalık grup, daha sonra çarşı merkezine yürüyüşe geçti. Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binasına kadar yürüyen grubun önünü kesen polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Yürümek isteyen gruba polis, göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti. Öte yandan DEM Parti'li bazı milletvekillerinin çarşı merkezindeki oturma eylemi sürüyor.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,