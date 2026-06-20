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Vadide pancar toplarken düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Vadide pancar toplarken düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Hakkari'nin Helel Vadisi'nde pancar toplarken kayalık arazide düşerek ayağını kıran Musluhettin Sayın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ'nin Helel Vadisi'nde pancar toplarken kayalık arazide düşerek ayağını kıran Musluhettin Sayın (51), askeri helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, kent merkezine bağlı Helel Vadisi'nde meydana geldi. Musluhettin Sayın, pancar toplamak için çıktığı kayalık arazide dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırıldığı anlaşılan Sayın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve ulaşımı güç arazi yapısı nedeniyle ekipler müdahalede zorlanırken, Hakkari Valiliği koordinasyonunda olay yerine askeri helikopter yönlendirildi. Sayın, helikopterle bulunduğu noktadan alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Sayın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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