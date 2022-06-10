Hakkari'de okulda kurulan kütüphane ve müzik atölyesinin açılışı yapıldı - Haberler

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Hakkari'de okulda kurulan kütüphane ve müzik atölyesinin açılışı yapıldı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de okulda kurulan kütüphane ve müzik atölyesinin açılışı yapıldı

Hakkari'de, Battalgazi Derneği'nin desteğiyle Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda kurulan kütüphane ve belediyenin katkılarıyla oluşturulan müzik atölyesi törenle açıldı.

Hakkari'de, Battalgazi Derneği'nin desteğiyle Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda kurulan kütüphane ve belediyenin katkılarıyla oluşturulan müzik atölyesi törenle açıldı.

Vali Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin önemine değinerek, her kitabın ayrı bir dünyanın anahtarı olduğunu belirtti.

Kentin eğitim anlamında iyi durumda olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:

"Biz kısa zamanda 43 eğitim yatırımını Hakkari'ye kazandırdık. Tasarım ve beceri, müzik, resim ve robotik kodlama atölyeleri gibi eğitim ortamlarını daha işlevsel bir yapıya dönüştürerek, teknolojiyi eğitimle buluşturmaya ve öğrencilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugün de burada, Malatya Battalgazi Derneği'nin katkılarıyla inşa edilen 'Battalgazi Derneği Kütüphanesi'ni, Battalgazi Derneği Yönetim Kurulu'nun katılımlarıyla öğrencilerimizin hizmetine açıyoruz. Derneğimizin yönetim kuruluna ve eğitime destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim."

Akbıyık, ardından Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve derneğin yöneticileri ile açılışını yaptığı "Battalgazi Derneği Kütüphanesi"ni gezdi.

Açılışı yapılan müzik atölyesinde öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin seslendirdiği türküleri dinleyen Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sınıfları gezdi, öğretmenlerle sohbet etti.

Akbıyık, buradaki programdan sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin belediye önünde açtığı el sanatları ve fotoğraf sergisini ziyaret etti, çalışmaları inceledi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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