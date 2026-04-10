Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı

Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı
Hakkari Devlet Hastanesi'nden Op. Dr. Sevda Kurtulmuş, kariyer günleri kapsamında Ahmed-i Hani İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerine doktorluk mesleğinin önemini anlattı. Özveri ve disiplin gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Hakkari'de kariyer günleri kapsamında öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı.

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sevda Kurtulmuş, kariyer günleri kapsamında Ahmed-i Hani İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere hekimlik mesleğinin önemi, sorumlulukları ve insan hayatına dokunan yönleri hakkında bilgi veren Kurtulmuş, doktorluğun özveri ve disiplin gerektiren mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Kalp ve damar cerrahisinin en kritik branşlardan biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her ameliyat hastaya verilen yeni bir umuttur. Özverili, disiplinli ve sorumluluk sahibi olanlar bu mesleği yapabilir. Zorlu ama onurlu bir yolculuktur. Mesleğimiz 7 gün 24 saat esasına dayalıdır. Özellikle cerrahi branşlar yoğun emek ve dikkat gerektirmektedir. Eğitimin ilk yılları teorik, sonraki yılları ise pratik ağırlıklı geçti. Doktorluk yalnızca beyaz önlük giymekten ibaret değil. Bu meslek empati kurmayı, insanları sevmeyi ve yardım etmeyi gerektirir. Bu yola çıkmak isteyenlerin daha lise yıllarından itibaren disiplinli çalışması gerekir."

Program öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
