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Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı

Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin altında görüldükten sonra kaybolan yılan, araç sahibinin evinin önünde asfaltta sürünürken görüntülendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir aracın altında görüldükten sonra kaybolan yılan, araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar durumu önce araç sahibine ardından da itfaiyeye haber verdi. Aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastıkları ile aracı kaldırdı. Motor kısmında ve aracın altında yılan arayan ekipler, bir defa gözüken yılanı bulamadı. Bu sırada aracın etrafını saran meraklı vatandaşlar da olan biteni izlerken, araç daha sonra itfaiyeye çekildi. İtfaiye de yapılan incelemede, yılanın aracın hareket halindeyken düşmüş olabileceği değerlendirilmişti.

Firari yılan araç sahibinin evinin önünde görüntülendi

Öte yandan araçta bir kez görüldükten sonra yapılan incelemelerde adeta sırra kadem basan yılan, araç sahibi Mert Ahmet Çalış'ın evinin önünde ortaya çıktı. Araçtan ayrılan yılan asfaltta sürünürken görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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