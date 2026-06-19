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Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak eşleşme hakkında paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''BELKİ DE EMEKLİLİK BİRAZ DAHA BEKLEYEBİLİR''

Futbola veda eden Alman futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol bazen garip ve komik olabiliyor. Gornik Zabrze'nin sahibi olarak çıkacağım ilk resmî maç Türkiye'de, Fenerbahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor. Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2015-2016 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 75 maça çıkan 41 yaşındaki eski golcü, 34 gol ve 18 asistlik performans sergilemişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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