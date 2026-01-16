Şemdinli'de karne töreni düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Kaymakam Yunus Emre Akpınar Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenleri tebrik etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akpınar, karne dağıttığı öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Akpınar, fedakarca görev yapan öğretmenleri de tebrik etti.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel