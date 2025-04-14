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Hakkari'de Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağışı

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Hakkari'de yaklaşık bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar durumu ilginç bulurken, bölge halkı için bu durum normal kabul ediliyor.

Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'de yaklaşık bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı. Nisan ayında etkili olan lapa lapa kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde park halinde bulunan araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Bir süre etkili olan kar yağışı, daha sonra yerini karla karışık yağmur ve sisli havaya bıraktı.

Nisan ayında kar yağmasını ilginç bulan bazı vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları ise bölge halkı için bu durumun bilindik olduğunu dile getirdiler. Hakkarililer, "Bu bölgede mayıs ayına kadar kar yağışı normal sayılır. Şaşırmıyoruz" dediler.

Kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde şehir merkezinde kısa süreli trafikte aksaklıklara neden olurken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Güncel
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