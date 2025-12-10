Haberler

Hakkari'de jandarma ekiplerinden öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Güncelleme:
Hakkari'de jandarma ekipleri, geleceğin sürücüleri olan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi vererek trafik bilincini geliştirdi. Öğrenciler, özel hazırlanan trafik parkurunda eğlenerek trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu.

Hakkari'de jandarma ekipleri, minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklaya göre, geleceğin sürücüleri olan çocuklara yönelik trafik bilinci eğitimi düzenlendi.

Bu kapsamda özel olarak hazırlanan trafik parkurunda bir araya gelen öğrenciler, hem eğlenerek trafik kurallarını öğrendi hem de öğrendiklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Ekipler, temel trafik işaretleri, güvenli yaya geçişi, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
