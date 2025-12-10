Hakkari'de jandarma ekiplerinden öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Hakkari'de jandarma ekipleri, minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklaya göre, geleceğin sürücüleri olan çocuklara yönelik trafik bilinci eğitimi düzenlendi.

Bu kapsamda özel olarak hazırlanan trafik parkurunda bir araya gelen öğrenciler, hem eğlenerek trafik kurallarını öğrendi hem de öğrendiklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Ekipler, temel trafik işaretleri, güvenli yaya geçişi, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.