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Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcı için arama çalışmaları 2'nci gününde

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Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra haber alınamayan emekli astsubay Yüksel Işık için arama çalışmaları sürüyor. Işık'ın her yıl Hakkari ziyaretinde bu dağa tırmandığı ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı belirtildi. Kızılay ekipleri bölgeye yardım götürdü.

KAYIP DAĞCI, SIK SIK CİLO DAĞI'NA TIRMANIYORMUŞ

Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra haber alınamayan Yüksel Işık için arama çalışmaları devam ediyor. Astsubay emeklisi olduğu belirtilen ve eşi Hakkarili olan kayıp dağcının, her yıl Hakkari ziyareti sırasında Cilo-Sat Dağı'na tırmanış yaptığı bildirildi. Işık'ın, Cilo-Sat Dağı'nda ve Hakkari'nin çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğrafları da sık sık sanal medya hesaplarında paylaştığı belirtildi. Işık'ın kaybolduğu aynı bölgede 2017 yılında çektiği videoları da sanal medya hesabında paylaştığı ve gittiği bölgeleri anlattığı görüldü.

Bu arada Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri tarafından bölgeye, arama çalışmalarına katılanlar için yiyecek ve içecek götürüldü.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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