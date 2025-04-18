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Hakkari'de Kaybolan Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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9 Nisan'dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için Hakkari'de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramalar sürüyor. Dalgıç ekipler Katramas Deresi'nde yoğunlaşan aramalarda yer alıyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Dalgıç ekipler, Pirudan Köprüsü mevkisinde suya girerek arama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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