Hakkari'de mahalle yoluna büyük kaya parçaları düştü
Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları mahalle yolunu kapattı. Olay yerine AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
Hakkari'de kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları mahalle yolunu kapattı.
Biçer Mahallesi'ndeki yola, kayalık alandan büyük kaya parçaları düştü.
İhbar üzerine bölgeye Afad, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalara destek verdiği bölgede, AFAD ekipleri de inceleme yaptı.
Kaynak: AA " / " + Sayim Harmancı -