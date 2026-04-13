Hakkari'de katı atık tesisi, heyelanda büyük zarar gördü

HAKKARİ'nin Akçalı köyündeki Entegre Katı Atık Tesisi, meydana gelen heyelan nedeniyle büyük zarar gördü.

HAKKARİ'nin Akçalı köyündeki Entegre Katı Atık Tesisi, meydana gelen heyelan nedeniyle büyük zarar gördü. Şemdinli Belediye Başkanı ve Entegre Katı Atık Tesisi Birliği Başkanı Fahri Şakar, tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve çöp kabulü yapılamadığını söyledi.

Hakkari ve çevresinde etkili olan yağışlar, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında heyelana neden oldu. Heyelan, Entegre Katı Atık Tesisi 'ne de zarar verdi. Zeminin zayıflaması, çatlak ve çukurların oluşması ve riskin artması üzerine tesise atık kabulü durduruldu. Tesiste incelemelerde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi Birliği Başkanı Fahri Şakar, 2011 yılında hizmete açılan tesisin yüzde 85'inin Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirildiğini belirterek, "Proje, 2011-2012 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldü. Yer temini, zemin etütleri ve ihale süreçlerinin tamamı bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlar sonucu tesisin yaklaşık 800 ila 1000 metre üst kısmında büyük bir heyelan meydana geldi. Bu durum tesisimize ciddi zarar verdi. Binalarımız hasar gördü ve tesis kullanılamaz hale geldi" dedi.

Bakanlıktan tesisle ilgili yeni bir çalışma yapılmayacağı yönünde talimat aldıklarını ifade eden Şakar, "Geçen cuma gününden itibaren tesisimizdeki faaliyetleri durdurduk. Şu anda hiçbir şekilde çöp kabulü yapılmıyor. Geçici olarak eski yöntem olan vahşi depolamaya dönülecek. İl merkezi ve ilçelerde atıklar bu şekilde depolanacak" diye konuştu.

Heyelan sonucu yaklaşık 2 milyon metreküp toprak kayması yaşandığını tahmin ettiklerini de belirten Şakar, "Bu çok ciddi bir maliyet demek. Mevcut alanda yeniden çalışma yapılması zor görünüyor. Hazırlayacağımız raporlarda da bunu belirteceğiz. Toprağın taşınması yerine tesisin başka bir noktaya kurulmasını talep edeceğiz. Süreci tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor, biz de raporlarımızı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
