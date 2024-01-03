Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Çalışıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

HAKKARİ İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde, 24 saat çalışma yürütüp, yolları açıyor.

Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title