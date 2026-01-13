Haberler

Hakkari'de taşımalı eğitime kar tatili

Güncelleme:
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulamasına 1 gün ara verildi. Valilik, öğrencilerin 14 Ocak 2026'da 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde eğitim ve öğretim 14 Ocak 2026 Çarşamba günü devam edecektir. Ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
