Hakkari'de 310 köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de etkili kar yağışı sonrası 353 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 310 yolu açmayı başardı, 43 yerleşim yeri için çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 353 köy ve mezra yolundan 310'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 43 yerleşim yeri yolunun açılması için ise çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 108 köy ve 245 mezra yolu olmak üzere 353 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 112 iş makinesi ve 118 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 310'u ulaşıma açılırken, kapalı kalan 43 köy ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

