Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Derecik Kaymakamlığının, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, bölgede kar ve tipi etkisini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde yol, geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Güzergahın yeniden trafiğe açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.