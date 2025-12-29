Hakkari'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Hakkari kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kent merkezinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle soğuk havanın etkili olmaya başladığı ilde, çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların camları buzla kaplandı.

Çukurca ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar ve sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Karın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda hazır bekledi.

Yüksekova ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, karla mücadele ekipleri ilçe merkezi, mahalle ve köy yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.