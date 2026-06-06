Haberler

Hakkari'de sarp arazide kalp krizi geçiren vatandaşa askeri helikopterle ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sarp arazide kalp krizi geçiren bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 helikopteriyle alınarak Otluca Fatihler Kışlasına ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın her durumda milletin yanında olduğunu vurguladı.

Hakkari'de sarp arazide kalp krizi geçiren bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak Otluca Fatihler Kışlasına ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaç duyulan her durumda milletin yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Beyaztepe bölgesindeki sarp arazide kalp krizi geçiren bir vatandaşın, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak emniyetli şekilde Otluca Fatihler Kışlasına ulaştırıldığı ifade edilen paylaşımda, vatandaşa acil şifa dileğinde bulunuldu.

Vatandaşın helikoptere alınma ve kışlaya ulaştırılma anlarının yer aldığı video da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Bakan Uraloğlu: Kınalı-Malkara Otoyolu ile İstanbul-Çanakkale 2 saate düşecek

Müjdeyi verdi! İstanbul'dan o şehrimize iki saatte gidilecek
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Taşacak Bu Deniz'in oyuncusu memleketindeki düğüne damga vurdu

Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...