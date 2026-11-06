Hakkari'de iki günlük sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak pistleri beyazladı

Hakkari'de iki günlük sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak pistleri beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla dağlar ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyaz örtüyle kaplanırken Durankaya beldesi yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Hakkari'de etkili olan yağışlarla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte dağlar, yüksek kesimler ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyaz örtüyle kaplandı.
Durankaya beldesi yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent üzerinde ve dağlarda oluşan sis bulutları güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA