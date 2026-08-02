Hakkari'de "huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "huzurlu sokaklar" uygulamasında, 279 araç kontrol edildi, 1220 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 50 iş yeri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 89 personelden oluşan 39 ekiple gerçekleştirilen uygulamada, 50 iş yeri denetlendi, 5 iş yerine idari işlem uygulandı.

279 aracı kontrol ederek 7 sürücü hakkında idari işlem uygulayan ekipler, 1220 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Kentteki 12 park ve bahçe ile 12 metruk yapıyı kontrol eden ekipler, olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA