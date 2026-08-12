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Zap Jandarma Karakolu'nda Hurdalık Yangını

Zap Jandarma Karakolu'nda Hurdalık Yangını
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Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu'nun hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yol çalışması yapan firmalara ait araçlar da söndürme çalışmalarına su desteği verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı; çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

HAKKARİ- Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu'nun hurdalık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yol çalışması yapan firmalara ait araçlar da söndürme çalışmalarına su desteği verdi.

Yangın, Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu'na ait hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine, bölgede yol çalışması yürüten firmalara ait beton mikserleri ve su taşıyan araçlar da destek verdi. Alevlerin çevreye sıçramaması için yapılan yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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