Hakkari'de Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Hakkari'de Filistin Yararına Kermes Düzenlendi
Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından açılan 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' kermesi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak amacıyla düzenlendi. Kermeste gönüllülerin hazırladığı yiyecekler ve el sanatları satışa sunuldu.

Hakkari'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Derneği öncülüğünde, ' Filistin Yararına Hayır Çarşısı' kermesi açıldı.

Eski belediye binasının bulunduğu alanda düzenlenen kermeste gönüllülerin hazırladığı yiyecekler ve el sanatı ürünleri satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelirin, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Kermese Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanı Sabahattin Mavigöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHH Hakkari İnsani Yardım Vakfı Derneği Başkanı İsa Erkaya, yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkesten memnun olduklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'de zor durumda olan insanlar için böyle bir kermes hazırladıklarını ifade eden Erkaya, şunları kaydetti:

"Kermesimize destek sunan Hakkari Valisi Ali Çelik başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve Hakkarililere teşekkür ediyorum. Filistin'de yaşayan insanlara bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu bize."

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
