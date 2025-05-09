Hakkari'de "Farsça Medya Okumaları" etkinliği düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Düşünce Topluluğu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

"Gündemi Farsça takip ediyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Demirdağ, Farsça hakkında bilgi aktardı.

Etkinliğin her hafta yapılacağı bildirildi.