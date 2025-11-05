Hakkari'de Evde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilçeşme Mahallesi'nde Davut Akdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.