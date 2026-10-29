Hakkari'de düzensiz göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi, 24 kişi yaralandı

Hakkari'de düzensiz göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi, 24 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs Akbulut köyü yolunda şarampole devrildi. Yaralanan 24 yabancı uyruklu kişi Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi, kaçtığı iddia edilen sürücü aranıyor.
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA