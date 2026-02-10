Hakkari'de jandarma ekipleri dron ile trafik denetimi yaptı

Hakkari'de jandarma ekiplerince, Mergabütan Kayak Merkezi bölgesinde dron ile yapılan uygulamada 114 araç denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ve Merkez Trafik Jandarma Timi tarafından dron ile trafik denetimi yapıldı.

Uygulamada 114 aracı denetleyen ekipler, sürücülere genel trafik kuralları ve kayak merkezi yolu hakkında bilgi verdi.