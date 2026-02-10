Haberler

Hakkari'de jandarma ekipleri dron ile trafik denetimi yaptı

Güncelleme:
Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından Mergabütan Kayak Merkezi bölgesinde yapılan dron uygulamasında toplam 114 araç denetlendi. Sürücülere trafik kuralları ve kayak merkezi yolu hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
