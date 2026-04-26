Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğun bulunması için yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

Yufkalı köyü Korgan mezrasında yaşayan Osman Taş, dengesini kaybederek düştüğü derede kayboldu.

Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, Belediye, 112 Acil Sağlık, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, Jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi.

Dalgıçların ve yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, derede ve çevresindeki noktalarda detaylı arama yaptı.

Arama çalışmalarını koordine eden İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı, alanda incelemelerde bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz
