Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Yufkalı köyü Korgan mezrasında dün dereye düşerek kaybolan Osman Taş, hem derede hem de çevresindeki noktalarda aranıyor.

Aramaların ikinci gününde, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve Belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik korucuları ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler, Durak köyü yakınında derede ve suyun etrafında detaylı arama yaptı.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz
