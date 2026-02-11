Haberler

Hakkari'de dağ kayağı eğitim alan sporcular Rize'deki yarışmaya katılacak

Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Hakkari'de verilen dağ kayağı eğitimi alan sporcular, 13-15 Şubat'ta Rize'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Eğitim programında çığ farkındalığı, rota planlaması ve dağ kayağı teknikleri öğretildi.

Hakkari'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eğitmeleri tarafından dağ kayağı eğitimi verilen sporcular, Rize'deki Türkiye şampiyonasına katılacak.

TDF tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle kentte ilk kez dağ kayağı braşında 4 günlük eğitim programı düzenlendi.

Programa katılan sporculara kapalı spor salonu ve Merzan Futbol Sahası'nda eğitmenler tarafından ekipman kullanımı, çığ farkındalığı, rota planlaması ve temel dağ kayağı teknikleri konularında eğitim verildi.

Daha sonra Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülen sporcular, öğrendikleri bilgileri pekiştirdi.

Sınava da tabi tutulan sporcular, Rize'de 13-15 Şubat'ta düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

