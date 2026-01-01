Haberler

Hakkari'de çığların düştüğü yolda kar yığınları içinde kalan araçlar çıkarıldı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle bazı araçlar kar yığınlarının içinde kaldı. Karayolları ekipleri, vatandaşların yardımıyla araçları çıkararak yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalara devam ediyor.

Hakkari'de çığların düştüğü kara yolunda kar yığınlarının içinde kalan bazı araçlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Hakkari-Van kara yolundaki Depin ve Çanaklı köyü mevkilerinin farklı noktalarında çığlar meydana geldi.

Bölgede, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcayan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun farklı noktalarındaki çığları temizledi.

Ekipler, çığlar sonucu yolda biriken kar yığınlarının içinde kalan bazı araçları, vatandaşların da desteğiyle çıkardı.

Söz konusu güzergahta ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
