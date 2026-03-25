Hakkari'de çığın kapattığı köy yolunda çalışma başlatıldı
Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Yeşiltaş köyü yolunda, uygun hava koşulları ile birlikte karla mücadele çalışmalarına başlandı. Yolun açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı.
İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyü girişindeki yola 3 gün önce çığ düştü.
Toplam 4 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü bölgede, çığ riski nedeniyle çalışma yapılamamıştı.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, uygun hava koşullarının oluşmasıyla bölgede çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, yolu kısa sürede açmayı planlıyor.
Kaynak: AA / Ulaş Güven