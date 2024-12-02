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Hakkari'de Buz Sarkıtları Temizlendi

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Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin çatılarındaki tehlikeli buz sarkıtlarını temizleyerek vatandaşların güvenliğini sağladı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, soğuk hava nedeniyle şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Bazı binaların çatısına itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, önlem aldıktan sonra tehlike oluşturan buz sarkıtlarını düşürdü.

Vatandaşlar, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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