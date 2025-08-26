Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkuyla Devam Ediyor

Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkuyla Devam Ediyor
Hakkari'de düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında denbejlerin müzik dinletisi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum Tatar'ın konseri gerçekleştirildi. Hakkarililer, Türkülerle dolu bir gece yaşadı.

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik kapsamında kentteki denbejler (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı), müzik dinletisi sundu.

Ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum Tatar, Eski Belediye Alanı'ndaki konserde sahne aldı.

Şenliğin dördüncü gününde sahneye çıkan sanatçıya, türkülerini söylerken alanı dolduran Hakkarililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
