Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkuyla Devam Ediyor

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik kapsamında kentteki denbejler (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı), müzik dinletisi sundu.

Ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum Tatar, Eski Belediye Alanı'ndaki konserde sahne aldı.

Şenliğin dördüncü gününde sahneye çıkan sanatçıya, türkülerini söylerken alanı dolduran Hakkarililer de eşlik etti.