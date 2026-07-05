Haberler

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü Haber Videosunu İzle
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, Voragine kraterinde sabah saatlerinde başlayan patlamayla yoğun kül püskürttü. Kül bulutu 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşırken, Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

  • İtalya'daki Etna Yanardağı'nın Voragine kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından volkanik aktivite devam ediyor.
  • INGV, 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutunun güneye doğru dağılmasının beklendiğini açıkladı.
  • Katanya Havalimanı'na varışlı seferler volkanik aktivite nedeniyle askıya alındı, kalkışlı seferler sınırlı olarak devam ediyor.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden güçlü şekilde kül püskürttü. Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Voragine kraterinde sabah saatlerindeki patlamanın ardından yoğun bir kül püskürtme faaliyeti yaşandı.

VOLKANİK HAREKETLİLİK BAŞLADI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, saat 07.45 civarında Voragine kraterinde kül püskürtme faaliyetinin başladığı ve 08.45'te bunun yoğunlaştığı belirtildi.

INGV, 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutunun, meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek birkaç saat içinde güneye doğru dağılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

BÖLGEDEKİ SİVİL HAVA TRAFİĞİ ETKİLENDİ

Kül bulutunun yüksek seviyelere ulaşması bölgedeki sivil hava trafiğini de etkiledi. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanrossa) yöneten SAC şirketinden yapılan yazılı açıklamada da Etna Yanardağı'nda devam eden volkanik aktivite sebebiyle Katanya varışlı seferlerin askıya alındığı, sadece sınırlı ölçüde Katanya kalkışlı seferlere izin verildiği belirtildi.

Ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri de istendi.

Etna, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza

Bu görüntünün bedeli ağır oldu!
Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti