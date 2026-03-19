Haberler

Hakkari'nin Derecik ilçesinde havanın ısınmasıyla doğa canlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yağışların ardından şelaleler coşkulu akmaya başladı. Badem ağaçları çiçek açtı, nergisler doğaseverlerin dikkatini çekti.

İlçede etkili olan yağışların ardından Balkaya Dağları'nın etekleri ile Vapur Tepe çevresindeki şelalelerin debisi yükseldi.

Daha coşkulu akmaya başlayan şelaleler, seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu.

Baharın gelişiyle bölgede nergis çiçekleri açtı, badem ağaçları da beyaz çiçekleriyle doğayı renklendirdi.

Kısa süreliğine açan nergisler doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

