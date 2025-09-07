Hakkari'de Ay Tutulması Coşkuyla İzlendi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, Ay tutulması çıplak gözle izlendi.

Tüm dünyada bugün çıplak gözle izlenen 'Ay tutulması Hakkari'nin Derecik ilçesinde de net bir şekilde görüldü. Türkiye saati ile 19.15'te başlayan Kanlı Ay Tutulması, Derecik ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Düğüne katılan Derecikli vatandaşlar, Ay tutulmasını çıplak gözle izledi.