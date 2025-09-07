Hakkari'de Ay Tutulması Coşkuyla İzlendi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, çıplak gözle izlenen Ay tutulması, düğün sertifikasına katılan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla gözlemlendi. Kanlı Ay Tutulması Türkiye saati ile 19.15'te başladı ve renkli görüntülerle dolu anlar yaşandı.
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, Ay tutulması çıplak gözle izlendi.
Tüm dünyada bugün çıplak gözle izlenen 'Ay tutulması Hakkari'nin Derecik ilçesinde de net bir şekilde görüldü. Türkiye saati ile 19.15'te başlayan Kanlı Ay Tutulması, Derecik ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Düğüne katılan Derecikli vatandaşlar, Ay tutulmasını çıplak gözle izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel