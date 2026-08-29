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Hakkari'de arazöz köprüden düştü: 3 yaralı

Hakkari'de arazöz köprüden düştü: 3 yaralı
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Hakkari'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu arazöz, Çimenli köyü yakınlarında köprüden Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, sürücü Kenan Kaval ile personel İbrahim Kurt ve Ali Kanat araçtan yaralı çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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