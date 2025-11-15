Haberler

Hakkari'de Aniden Bastıran Kar Yağışı Çobanları Zora Soktu

Hakkari'de Aniden Bastıran Kar Yağışı Çobanları Zora Soktu
Güncelleme:
Hakkari'de etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatan çobanlar, beklenmedik kar yağışı ile zor anlar yaşadı. Meteoroloji, yağışların pazar gününe kadar süreceğini bildiriyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Hakkari'de dün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte özellikle Berçelan Yaylası, Mergabütan Kayak Merkezi ve Merzan Mahallesi gibi dağlık bölgeler beyaza bürüdü; bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatan çobanlar da kara hazırlıksız yakaladı. Çoban Ahmet Kutluk, "Böyle bir manzarayı beklemiyorduk. Kar yağışı aniden bastırdı. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, karla karışık yağmurun pazar gününe kadar kentte etkili olacağını belirtti.

