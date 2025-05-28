Hakkari'de 'Aile Yılı' Temalı Sergi Açıldı

Hakkari'de 'Aile Yılı' Temalı Sergi Açıldı
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Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Aile Yılı' temalı yıl sonu sergisinde, el emeği ürünleri sergilendi. Vali Ali Çelik, halk eğitimi kurslarının önemine vurgu yaptı.

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezince, "Aile Yılı" temasıyla yıl sonu sergisi düzenlendi.

Meydan Medresesi'nde düzenlenen sergide konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sergide el emeği ve alın terinin eseri olan ürünlerin yer aldığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslardan herkesin faydalanabildiğini vurgulayan Çelik, "Vatandaşların kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmak önemli. Halk Eğitimi Merkezi bu anlamda güçlü bir kurumumuzdur. 502 usta öğretici, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde ciddi anlamda emek harcayarak 21 bin vatandaşımıza jimnastikten okuma yazmaya, bilgisayardan operatörlüğe, halk oyunlarından basketbola kadar çeşitli kurslar açtılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Çelik, kursiyerlerin eğitimlerinin sonunda sadece belge almayı değil, edindikleri mesleki bilgileri üretime dönüştürmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise eğitimde son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, "Valimiz Sayın Ali Çelik'in liderliğinde, Anadolu'muzun serhat şehri Hakkari'de eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma, sosyal etkinlik projelerinden, ilin kültürel tanıtımına kadar ve sayamadığımız birçok alandaki değişim ve dönüşüm rüzgarına, eğitim camiası olarak bizler de yelken açarak bundan nasiplendik. Bugün burada sadece el emeği ürünleri değil aynı zamanda emek, sabır, dayanışma ve üretim kültürünü de sergiliyoruz." dedi.

Jimnastik kursuna katılan çocukların folklor gösterisi sunmasının ardından Çelik ve beraberindekiler, sergideki ürünleri inceledi

Sergiye, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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