Hakkari'de AFAD Eğitim Sahası Hizmete Açıldı

Hakkari'nin Otluca köyünde yapımı tamamlanan AFAD Eğitim Sahası hizmete açıldı.

Eğitim sahasında, online ve yüz yüze eğitimlerini tamamlayan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler için Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi başlatıldı.

Eğitim sahasındaki ilk eğitim AHBAP Derneği gönüllülerine verildi. Gönüllüler, ilk etapta 5 saat süren eğitime tabi tutuldu.

Bundan sonraki süreçte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere yönelik eğitimlerin aktif olarak devam edeceği belirtildi.