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Şemdinli'de Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri, Türkiye-İran hudut hattında düzenledikleri operasyonda 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ve 6 sentetik ecza ele geçirirken, İran uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye-İran hudut hattında çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İran uyruklu M.Y.Ş. yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu bölgede araziye gizlenmiş çantada yapılan aramada 2 bidonda 7 kilo 393 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin üst aramasında ise 6 sentetik ecza bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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