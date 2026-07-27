Hakkari'de kayıp kişi derede ölü bulundu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine derede ulaşıldı.

Irak sınırındaki ilçeye bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine AFAD, JAK, jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla sarp ve dağlık bölgede arama çalışması başlatıldı.

Şemdinli Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar, İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunduğu Ormancık mezrası yakınındaki derede yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucunda atın bulunduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta İzci'nin cenazesine ulaşıldı.

Zorlu çalışma sonucu dereden çıkarılan İzci'nin cenazesinin otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA