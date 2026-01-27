Haberler

Hakkari'de 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Yüksekova kırsalında, 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, uyuşturucuyla savaşlarının, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

Skandal sözleri sonrası NTV işine son vermişti! Yeni adresi belli oldu
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti