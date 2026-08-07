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Hakkari'de 253 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 253 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 253 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma timleri, insansız hava aracı ile tespit ve takipte bulunarak, operasyon düzenledi.

253 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, operasyonda görev alan jandarma personeli, Narkotik Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile emeği geçenler tebrik edildi.

Bakanlıkça, operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA
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