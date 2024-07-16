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Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam ve Belediye Başkanı da konuşmalarında 15 Temmuz'un milletin mücadelesiyle aydınlığa dönüştüğünü vurguladılar.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mert Kumcu, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık hadiselerinde biri olan 15 Temmuz'un milletin verdiği destansı mücadeleyle aydınlığa dönüştüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Nazmi Demir de 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığın dünya tarihine geçen bir direniş olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programa, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Cumhuriyet Savcısı Cansu Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpay Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Çukurca Hakkari Politika Güncel Haberler

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