Hakkari'de 1498 kutu ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1498 kutu ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçedeki bir ikamet ve araçta arama yapan ekipler, 1498 kutu ilaç ele geçirdi.

Şüpheli bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.