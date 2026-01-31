Haberler

Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de, 'bilişim sistemleri banka veya kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 9 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.Ö, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari'de hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "bilişim sistemleri banka veya kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı