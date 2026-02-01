Haberler

Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı

Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı
Hakkari'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıldır aranan H.K, Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldır aranan kişi, Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı.

Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldır aranan H.K, Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı.

H.K, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
